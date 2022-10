Meise hinkt achterop om noodzakelijk aantal sociale woningen te realiseren “Er hangen sancties in de lucht”

meise “Bijna 3 miljoen liter water uit een veld. Dat krijgt geen enkele riolering verwerkt. Hopelijk valt regen vrijdag­avond mee”

Gemeente blikt terug op wateroverlast. Hulpverlening was tot donderdagavond 23 uur aan de slag omdat meer mensen dan voorheen waterschade hadden in huizen en kelders. Het was nodig het gemeentelijk rampenplan af te kondigen. “We willen -ondanks dat het niet zo’n hevige buien zijn volgens de voorspellingen- de mensen toch willen wijzen op alertheid. Het nummer 1722 is in gebruik voor mensen met wateroverlast. Is er iemand fysiek in nood? dan bel je nog steeds 112.3

6 augustus