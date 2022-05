Meise Ge(s)maakt: wandel of fiets langs de Korte Keten-bedrijven

grimbergen Moord 2020 bracht drugsnet­werk aan het licht: “Correctio­ne­le rechtbank voor twaalf personen a.u.b.”

In april 2020 werd een 42-jarige uitbater van een pizzeria in Strombeek-Bever neergeschoten. De 35-jarige dader bekende een paar dagen later wanneer hij werd opgepakt maar gaf geen motief. Later bleek het om drugssmokkel te gaan. Het parket vraagt nu de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van 12 personen van Albanese en Bulgaarse nationaliteit wegens in- en uitvoer van verdovende middelen.

8 mei