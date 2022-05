Man staat terecht in politierechtbank voor 8e veroordeling, maar vraag zich af waarom. “Ik heb toch nog nooit een ongeval gehad.”

Hoogste aantal dodelijke verkeers­slacht­of­fers sinds 2016: drie families getuigen over hun verlies

Op zes maanden tijd stierven 109 mensen in het verkeer, het hoogste aantal in vijf jaar. Maar 109 doden betekent ook 109 families die hun geliefde nooit meer zullen terugzien. Drie families getuigen over die vreselijke dag waarop ze hun geliefde verloren en de leegte die achterblijft na het verkeersongeval. “Het eerste dat die chauffeur zei toen hij uitstapte was: ‘Ik heb er niks mee te maken’. Als ik hem ooit tegenkom, ik zou me niet kunnen beheersen”, zegt een nabestaande.

10 augustus