Man is boos om kraan in straat...en wil hem dan maar zelf verplaatsen

In mei 2019 werden er werken uitgevoerd aan de woning van zijn buurman. Hierbij stond een kraan op de weg geparkeerd. Dit was niet naar de zin van de beklaagde die meteen eiste dat de kraan zou worden verwijderd van de straat. Toen niemand aanstalten maken om dit te doen besloot hij zelf in de cabine te kruipen. Hierop kwam een werkman tussen. Ondertussen had de buurman bij wie de werken uitgevoerd werden zijn fototoestel genomen en was hij het tafereel beginnen fotograferen. “Meneer heeft hierop het fototoestel uit zijn handen geslagen en heeft de buurman een duw gegeven waardoor die op de grond is gevallen”, aldus het parket, dat wel slechts de opschorting vorderde. Volgens de verdediging was er helemaal geen sprake van een duw of een val. Daarom werd de vrijspraak gevraagd. Uitspraak op 21 juni.