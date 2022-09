Louise mag bijna 4 maanden na zwaar verkeersongeval terug naar school: “Een symbolische herstart na een verloren zomer”

Louise start vandaag in het vijfde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool St.-Brixius-Rode in Meise. Het negenjarige meisje kijkt er alvast naar uit om de draad terug op te pikken, want het zal de eerste keer zijn dat ze terug tussen haar klasgenootjes zit op de schoolbanken sinds die noodlottige woensdag in mei. Op 11 mei reed Els in de Ossegemstraat in Meise, op enkele kilometers van haar woning, met haar twee kinderen (9 jaar en 2,5 jaar) op de achterbank toen een tegenligger frontaal botste op hun auto. De klap was groot en Louise was er erg aan toe. Omdat ze tijdens het ongeval opzij leunde om haar kleine zusje Lucy te beschermen, had de gordel haar lever gescheurd. Tijdens een spoedoperatie werd een deel van haar lever weggenomen. Louise kroop door het oog van de naald, het herstel was lang en het meisje kon pas op het einde van het schooljaar enkele halve dagen naar school. Vorige week ging Louise op controle in het UZ Brussel, waar de dokters goed nieuws hadden over de lever, het enige orgaan dat zich regenereert en dus vanzelf bijgroeit. Het was een grote opluchting toen het gezin te horen kreeg dat de lever geen functieverlies heeft en Louise terug alles mag doen, ook naar school gaan dus.