Louise (9) is weer thuis na zwaar verkeersongeval in Meise: “Mijn dochter is door het oog van de naald gekropen”

“We zijn blij dat Louise thuis is, maar ze heeft nog pijn aan de wonde van de operatie. In juni moeten we terug op controle, en dan zal duidelijk worden hoe het ervoor staat”, vertelt mama Els. “Ze moet veel rusten de komende maanden zodat ze kan herstellen. De wonde is nog heel gevoelig.” Het meisje is meteen na het ongeval geopereerd, daarbij werd een stuk van haar lever weggenomen. De scheur in de lever was zo erg omdat Louise tijdens het ongeval voorover leunde om haar jonger zusje te beschermen. “Ze moet minimum 3 maanden voorzichtig zijn, en geen te grote fysieke inspanning doen. De step, fiets en trampoline moeten even aan de kant, en ook sporten is uitgesloten. Haar zomervakantie ziet er plots helemaal anders uit. We hebben haar bed nu noodgedwongen naar de woonkamer verhuisd zodat ze voldoende rust kan pakken, maar het is volgens de dokter ook belangrijk dat ze mobiel blijft.”