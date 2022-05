Louise (9) geraakt zwaargewond bij een frontale botsing in Meise: “Ze hield het handje van haar zusje vast om haar te beschermen.”

MeiseEls S. was vorige week woensdag onderweg met haar drie dochters. Ze had net één van haar dochters afgezet toen een auto met volle snelheid op haar en haar twee andere dochters botste. Haar dochter Louise (9) werd zwaargewond naar het Universitair Ziekenhuis in Jette gevoerd en vecht voor haar leven op de dienst Intensieve Zorgen. “Ik voelde haar wegzakken.”

Woensdag omstreeks 15 uur reed Els in de Ossegemstraat in Meise met haar twee kinderen op de achterbank toen ze merkte dat een tegenligger een andere auto wou inhalen. De auto botste frontaal op die van Els. “Ik had net mijn dochter van 6 afgezet aan de academie en was niet ver van huis. “Ik zag de andere auto op mij afkomen en begon te roepen. Hij reed recht op ons in.”

Quote Ik voelde Louise wegzakken en toen verloor ze het bewustzijn Mama

Enorme klap

De klap van de frontale botsing was zo enorm dat Els niet onmiddellijk besefte wat er was gebeurd. “Ik ben zelf eerst uit de auto gekropen na het ongeval en zag dan dat Louise ook zelf de auto uitkwam. Dan ben ik terug in de wagen gegaan om mijn andere dochter van 2,5 jaar te gaan halen.”

Al snel werd duidelijk dat Louise er erg aan toe was. “Ik nam haar in mijn armen. Op een moment voelde ik haar wegzakken en verloor ze vervolgens het bewustzijn. Ik gaf haar een klap op de wang om haar wakker te krijgen.” Els en haar dochters werden afgevoerd naar het ziekenhuis van Jette in drie aparte ambulances. “Het was de eerste keer dat mijn jongste dochter van mij gescheiden werd”, vertelt Els.

Quote Louise herinnert zich nog alles van het ongeval Mama Els

Lever gescheurd

Door de klap heeft de gordel de lever van Louise gescheurd. Ze werd meteen geopereerd in het ziekenhuis en er werd een groot deel van de lever weggenomen. “Momenteel heeft ze veel pijn en krijgt ze morfine.” Het is afwachten hoe haar toestand evolueert, maar Louise is wel al even wakker geweest. “Ik heb kort kunnen praten met Louise in het ziekenhuis en ze herinnert zich nog alles van het ongeval”, zegt Els. “Het is verschrikkelijk. Ik durf niet meer achter het stuur kruipen en kom ook niet meer op de plaats van het ongeval.” Els houdt zelf enkele gekneusde ribben en bloeduitstortingen over aan het ongeval. “Door de adrenaline voelde ik niets.” Haar jongste dochter bleef gelukkig ongedeerd.

Louise had haar jongere zusje van 2,5 jaar nog willen beschermen vlak voor het ongeval. “Ze heeft het handje vastgenomen van de jongste en naar haar toe geleund. Dat heeft haar waarschijnlijk gered.”

Els heeft geen idee wat de automobilist bezielde en wil graag antwoorden. Volgens het parket Halle-Vilvoorde zou de bestuurder ingedommeld zijn. Een wetsdokter werd aangesteld om de situatie van het kind verder op te volgen.

