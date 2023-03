Koningspaar neemt zeldzame broodbomen uit Plantentuin Meise mee naar Zuid-Afrika

Zondag, de laatste dag van het bezoek van het Belgisch koningspaar aan Zuid-Afrika stond in het teken van de biodiversiteit. Tijdens hun bezoek aan de Nationale Botanische Tuin Kirstenbosch, Unesco-werelderfgoed met uitzicht op de beroemde Tafelberg, overhandigden zij twee uiterst zeldzame broodbomen, opgekweekt in Plantentuin Meise.

De biodiversiteit van Zuid-Afrika is uniek. Het merendeel van de plantensoorten dat er voorkomt, groeit nergens anders ter wereld. De Nationale Botanische Tuin Kirstenbosch houdt zich dan ook uitsluitend bezig met het behoud van de Zuid-Afrikaanse plantengroei. Toch kan ook Plantentuin Meise kan hierbij helpen. In de collecties van de Plantentuin, die planten van over de hele wereld bevatten, zijn er ook exemplaren aanwezig van twee uiterst zeldzame soorten broodbomen

Het gaat om soorten die al bestonden ten tijde van de dinosaurussen, maar vandaag even bedreigd zijn als bijvoorbeeld de neushoorn. Van de eerste soort, Encephalartos dyerianus, ofte lillie-broodboom, zijn er nog maar 350 exemplaren in het wild over. Van de andere soort, Encephalartos middelburgensis, de Middelburg-broodboom, resten er slechts een 180-tal. Beide soorten worden geroofd door verzamelaars, zelfs tot in de collectie van Kirstenbosch toe. Ook op dit vlak gaat de vergelijking met de neushoorn op. In het Krugerpark worden de broodbomen tegen stropers bewaakt door gewapende parkwachters.

Het is gangbaar dat botanische tuinen, zoals die van Meise en Kirstenbosch, plantensoorten uitwisselen. Het kadert in de Global Strategy of Plant Conservation, waarbij botanische tuinen mekaar wereldwijd helpen om het verlies aan plantendiversiteit een halt toe te roepen.

Kirstenbosch gaf aan het koningspaar in ruil zaden mee van de nationale bloem van Zuid-Afrika: de koningsprotea (Protea cynaroides). Deze plant zal, wanneer ze volgroeid is, prachtig staan in Plantentuin Meise in de vernieuwde serre met Mediterrane, Zuid-Afrikaanse en Australische planten die in de paasvakantie opent voor het publiek.

