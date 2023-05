KIJK. “Meneer, zou u uw rottweiler aan de leiband willen doen?”, vroeg Yvo (65). En toen sloeg de hondenbaas hem buiten bewustzijn

‘Het is kanker. Wat nu?’ Silvia en Tine maken ‘reisgids’ voor lotgenoten: “Met che­mo-in­fuus en manuscript op schoot zat ik te schrijven”

Elke dag krijgen 188 mensen in ons land te horen dat ze kanker hebben. Dit lot werd ook Silvia Brouwers (45) en Tine Maenhout (40) niet bespaard. Uit hun ziekte putten de twee inspiratie voor ‘Het is kanker. Wat nu?’. Dat is het boek dat nog niet bestond, maar waar ze zelf nood aan hadden na het zware verdict. “De ziekte is hard, maakt je erg kwetsbaar en brengt tegelijk veel moed en kracht naar boven.”