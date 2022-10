Karlien verruilt Auberge Napoleon zondag even voor The Voice van Vlaanderen: “het restaurant en de kindjes kwamen altijd eerst, maar nu wil ik echt graag zingen”

meiseIn het dagelijkse leven baat Karlien Aelvoet (34) samen met haar man het restaurant Auberge Napoleon in Meise uit, voorts is ze mama van twee en volgt ze een opleiding tot yogadocente. Maar nu jaagt ze nog een heel andere passie na: zingen. Zondag is ze te zien in de blind auditions van The Voice van Vlaanderen.

Karlien Aelvoet is geen onbekend gezicht in Meise en omstreken. Zo is ze één van de zaakvoerders van Feestzaal Eldorado (in Humbeek, red.) en gastvrouw van dienst in restaurant Auberge Napoleon, vlak naast de Plantentuin in Meise, dat ze al tien jaar samen met haar man uitbaat. “Al werk ik steeds meer achter de schermen tegenwoordig”, lacht ze. Dat komt haar misschien wel goed uit, nu er haar een ‘The Voice’-avontuur te wachten staat. Al valt natuurlijk nog te bezien hoe lang dat avontuur voor Karlien duurt. “Je leeft maar één keer en ik wil dat voluit doen”, klinkt het alleszins enthousiast. Ze is dan ook vanzelfsprekend blij dat ze eindelijk tijd maakt voor haar grootste passie. “Ik stelde altijd andere prioriteiten voorop. De zaak, onze kindjes,... En dat was het allemaal natuurlijk waard, maar nu wil ik een sprong in het diepe wagen en alles op het zingen zetten”, zegt ze. “Al koester ik geen al te hoge verwachtingen”, klinkt het bescheiden. “Maar ik ga achteraf spijt hebben als ik het niet eens geprobeerd zou hebben, dat is zeker.”

Quote Zingen doet mijn hart sneller slaan Karlien Aelvoet

Of ze geen last heeft van stress? “Zingen doet in ieder geval mijn hart sneller slaan. Letterlijk en figuurlijk. Elke keer dat ik zing, is dat met een gezonde portie stress. Al helpt yoga mij die stress te compenseren. Zo vullen twee van mijn ‘hobby’s elkaar goed aan.”

Podiumvrees?

Voor de blind auditions koos ze het nummer ‘Rooting For You’ van London Grammar. “Een heel intens maar ook moeilijk nummer. Maar ik wilde ervoor gaan. En ook al had ik bij dans- en turnoptredens vroeger geen last van podiumvrees, dan ligt dat bij deze auditie toch wel even anders. Wanneer je weet dat jouw optreden er op dat moment écht toe doet, ja, dan is de spanning echt te snijden. Hopelijk draait er toch één stoel.”

Of Karlien dan al wat zangervaring heeft? “Het zingen zat er altijd al in, maar als kind koos ze voor sportievere hobby’s en viel de droom om pianolessen te volgen naar de achtergrond. “De laatste jaren ging ik er wel meer voor. Zo zong ik al met live begeleiding op evenementen zoals bruiloften van vrienden en werkte ik al samen met onder andere gitarist Eric Melaerts (die onder andere speelde bij Soulsister en Clouseau red.). Nu een verdere stap in de muziekwereld zetten zou ik natuurlijk heel fijn vinden.”

Of er ook effectief een stoel draait voor Karlien kan je zondag zien vanaf 19.55u op VTM.