Karlien (34) van Auberge Napoleon neemt zondag deel aan The Voice van Vlaanderen

meiseIn het dagelijkse leven baat Karlien Aelvoet (34) samen met haar man zaak Auberge Napoleon uit in Meise, is ze mama van twee prachtige dochters en volgt ze opleidingen tot yogadocente. Vandaag jaagt ze in The Voice van Vlaanderen haar passie na: zingen.

Karlien Aelvoet is geen onbekend gezicht in Meise en zelfs ver daarbuiten. Ze is één van de zaakvoerders van Feestzaal Eldorado (Humbeek, red.) en gastvrouw van dienst in de zaak die ze al tien jaar samen met manlief uitbaat in Meise vlak naast de nationale plantentuin. “Al werk ik steeds meer achter de schermen tegenwoordig. Dat moet ook gebeuren”, lacht ze. Als ze mag dromen, gaat ze nu echt voor het zingen. “Je leeft maar een keer en ik wil dat voluit doen. Ik stelde altijd andere prioriteiten voorop. De zaak, onze kindjes, en dat is het zeker waard! Maar nu wil ik springen en alles op alles zetten voor mijn eerste passie: zingen”, zegt ze met blink in haar ogen. “Ik heb geen al te hoge verwachtingen”, klinkt het bescheiden. “Maar ik ga achteraf spijt hebben als ik het niet eens probeerde. Dus ga ik ervoor.”

Quote Zingen doet mijn hart sneller slaan Karlien Aelvoet

“Zingen doet mijn hart sneller slaan. Letterlijk en figuurlijk. Elke keer dat ik het podium op ga, is dat met een gezonde portie stress. Het goed willen doen. Yoga helpt mij te compenseren in al mijn emoties en gezonde stressmomentjes. Vandaar dat ik er al een paar jaar liefhebber van ben.” Ze dacht er al een aantal jaren aan om deel te nemen aan The Voice van Vlaanderen. Vorige zomer besloot ze zich toch eindelijk in te schrijven. “Er schreven enkele duizenden kandidaten in toen, er volgenden verschillende voorronden en nu mag ik deelnemen aan de Blind Auditions voor televisie. Spannend!”

Nooit podiumvrees, tot stress bij Blind Auditions

Ze kiest zondag voor Rooting For You van London Grammar. “Een heel intens maar ook moeilijk nummer dat me tijdens de opnamen de nodige stress bezorgde. Maar ik wilde ervoor gaan. Wanneer ik deze stap nam, wilde ik er echt met twee voeten volledig inspringen. Ook al had ik bij dans- en turnoptredens vroeger, en bij zingen tegenwoordig geen podiumvrees, van die Blind Auditions wanneer je weet dat het ervan afhangt of er een stoel draait, ja dan is de spanning echt te snijden.”

Het zingen zat er altijd al in, maar als kind koos ze voor sportievere hobby’s en viel de droom om pianolessen te volgen naar de achtergrond. “De laatste jaren ging ik er wel meer voor. Zingen met live begeleiding op evenementen, ik werkte al samen met onder andere gitarist Eric Melaerts, bruiloften van vrienden,... heel fijn. Vandaar dat ik er verder in wil.”

Wanneer zien we Karlien?

Of er ook effectief stoelen draaien, of dat de zenuwen de bovenhand namen, dat zal je met je eigen ogen kunnen zien in de vierde ronde van de ‘Blind Auditions’ in de aflevering op zondag 9 oktober om 19.55u op VTM.