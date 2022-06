Jo Vally start met ‘Zomer in mijn straat’ minifestival in eigen achtertuin: “Ik hoop nu al dat het traditie wordt”

meise‘Zomer in mijn straat’, wordt na de zomerhit van twee jaar geleden nu ook een heus minifestival in de straat waar Jo Vally zelf woont. “19 keer feest in eigen straat. Zonder overlast, geen muziek tot de vroege uurtjes, voldoende parkeergelegenheid en veel ambiance”, is de zanger alvast enthousiast.

De laatste grote zomerhit die Jo Vally -zelf geboren en getogen Wolvertemnaar- lanceerde heet ‘Zomer in Mijn Straat’. “Dat was in 2020 en door corona en het stilleggen van de cultuursector, hebben we die zomer niet kunnen vieren zoals gepland. Zelfs de zomer erna niet. Al konden we dan gelukkig wel weer optreden.”

Nu lanceert Jo Vally geen single, maar viert hij letterlijk de zomer in zijn straat. Met lof van de gemeente wil hij de mensen in Meise samen brengen en samen van de zomer genieten, mét zijn fans. De 35-meter lange feesttent blijft de hele zomer staan en loopt van de tuin van zijn repetitiehuis tot op het veld ernaast. Het repetitiehuis staat ook effectief in dezelfde straat als waar hij woont dus de leuze ‘Zomer in mijn straat’ mag je op de korrel nemen.

Masked Singer

“Van ontbijten tot afterwork party’s en optredens van mezelf en collega’s uit de buurt tot een mystery guest die als ware ‘Masked Singer’ zal komen performen, we gaan hier negentien keer plezier beleven”, voorspelt Vally, die er enorm hard naar uitkijkt. Op 1 juli is de grote en gratis publieksopening waar de Koninklijke Fanfare De Eendracht Westrode komt spelen, waar de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem je naar boven zullen doen turen en waar Jo Vally mét live orkest een concert geeft. “De andere evenementen zullen steeds een muzikale tint hebben, ik zal elke keer wel een stukje zingen, maar niet elke keer met live-muzikanten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jo Vally en zijn team presenteren: 'Zomer in mijn straat' 19x feest in de Jan Hammeneckerstraat in Westrode - Meise Hier komt de feesttent van 35 meter © Marc Baert

Wie zin heeft in een Spaanse avond met paella, een tuinconcert, een deelname aan de plaatselijke The Voice for Kids, optredens van collega’s Luc Steeno, John Terra en John Dennis, spaghetti-avond met dans of familiebarbecue, kijkt best eens op de flyer hieronder. Later komen programma en prijzen op de website www.jo-vally.be. “Om een plekje te reserveren kunnen mensen mailen naar fanclub.jo.vally1@telenet.be. De prijzen variëren van gratis tot maximaal 25 euro.”

Quote Van ontbijten tot afterwork party’s en optredens van mezelf en collega’s uit de buurt tot een mystery guest die als ware ‘Masked Singer’ zal komen performen, we gaan hier negentien keer plezier beleven Jo Vally

Het idee ontstond door de crisis. “Ik sorteerde partituren, ruimde de zolder op, schreef nieuwe muziek. Maar op den duur ben je klaar en verveel je je dood. Toen streamde ik een optreden uit mijn repetitieruimte met een simpele smartphone. Dat sloeg ongelooflijk aan. Ik liet een heel stuk uitbouwen met techniek. Toen het mocht kwamen daar muzikanten bij. Weer wat later sprongen we een gat in de lucht als we mochten optreden voor pakweg 20 personen. In de zomer: 100, dan onbeperkt. Na de kerstconcerten beseft ik hoeveel nood ook de mensen hebben aan muziek en samenzijn. Vandaar het idee. De ploeg en ik begonnen het meteen uit te werken, de gemeente stond er achter en we kunnen tellen op tal van sponsors. Zonder hen had het financieel niet haalbaar geweest”, zegt Vally dankbaar.

“Eigenlijk hoop ik dat dit een eerste keer is van een vaste terugkerende waarde elke zomer. Want een tof verbindend zomerfeest is iets wat we hier in Meise nog goed kunnen gebruiken.”

Volledig scherm Jo Vally en zijn team presenteren: 'Zomer in mijn straat' 19x feest in de Jan Hammeneckerstraat in Westrode - Meise © Marc Baert