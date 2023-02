Jaarmarkt in Wolvertem verdwijnt: “Vorig jaar was nochtans een succes”

Grimbergen Dokters schrijven nu ook in Grimbergen beweging voor

Bewegen Op Verwijzing is een initiatief van de Vlaamse overheid en helpt volwassenen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Dit gebeurt dankzij professionele coaching en een beweegplan op maat. Het is je huisarts die je in contact brengt met een coach in de buurt. Bert Leo is vanaf deze week aan de slag als coach in Grimbergen.