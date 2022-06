Inschrijven voor zomerscholen kan vanaf nu

Meise ‘Stinkbloem’ in bloei in Nationale Planten­tuin: slechts 48 uur om ervan te genieten (het best met de neus dicht)

In de Nationale Plantentuin in Meise is zaterdag kort na de middag de bloem van de reuzenaronskelk in bloei gegaan. Wie van de bloem wil genieten, moet zich wel haasten want de bloei duurt amper 48 uur. De stank van rottend vlees moet je er wel bij nemen.

12 juni