“In 2021 belandde nog een scholier in de gracht. Vandaag is dit eindelijk een veilige route”

Grimbergen Première nieuwe toer Raymond van het Groenewoud trapt seinzoen CC Strombeek op gang

In CC Strombeek is het nooit echt pauze. In de zomer was er samen met Viva1853 Strombeach, ze treden geregeld buiten hun eigen muren en brengen cultuur aan de man op andere plekken in de gemeente én ze trappen hun vast seizoen af met een klepper van dienst: de première van de nieuwe toer van Raymond van het Groenewoud.

2 september