IJsfabriek Strombeek is eerste ‘Gangmaker Noord-Rand’ van Voka

In de Plantentuin in Meise kwamen 200 ondernemers samen om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Na twee jaar corona was dit het uitgelezen moment om opnieuw face to face in contact te komen met andere bedrijfsleiders uit de regio.

Ook werd tijdens de nieuwjaarsreceptie de eerste Gangmaker van de regio bekend gemaakt. “Met Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant zijn we voor onze prijs op zoek gegaan naar een bedrijf uit regio dat uitblinkt op vlak van duurzaamheid, verankering in de regio en employer branding. Een Gangmaker is voor ons een ambassadeur van de Noord-Rand, iets wat IJsfabriek Strombeek zeker is. Hun maatschappelijk engagement tijdens de coronacrisis was exemplair, maar ze blijven ook nadenken over duurzame oplossingen en ondersteunen hun personeel op vele vlakken. Een voorbeeld voor de regio”, zegt ​ Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant.

“We zijn al decennialang aanwezig in de streek en de meeste medewerkers komen uit de omgeving. Dat maakt dat we ons bewust zijn van wat er in de wereld leeft, maar evengoed van wat er zich lokaal afspeelt. En dat kenmerkt ons als familiebedrijf: verweven met elkaar en de maatschappij. De afgelopen jaren hebben we aangetoond dat onze flexibiliteit onze sterkte is en dat we er op de juiste momenten staan”, aldus Dieter Soens, CEO IJsfabriek Strombeek.

