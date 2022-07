Huurders veranderen woning in stortplaats: “zelfs gestolen auto gevonden in de tuin”

MeiseIn het huis op de Kappellelaan in Meise trof eigenaar Theo Slagmuylders een ware puinhoop aan. Zowel in de woning als in de tuin lieten de huurders tonnen rommel en bouwafval achter, goed om een paar containers mee te vullen. “In vijf jaar tijd is er nooit gekuist of ander onderhoud geweest”, vertelt Theo.

Ongeveer vijf jaar geleden kwam Theo voor het eerst in contact met het hurende koppel. “In het begin verbleven ze er zonder huurcontract”, zegt hij. “De woning was nog niet helemaal op punt. Maar ze beloofden dat zij de nodige verbouwingen gingen uitvoeren. Het koppel had ook een kindje en de vrouw was in verwachting, dus ik heb me laten overtuigen. In ruil voor de beloofde opknapwerken mochten ze een paar maanden gratis in de woning verblijven.”

Maar al vrij snel merkte Theo dat huur niet werd betaald. “Het is toen van kwaad naar erger gegaan. Achter de tuin was er een wei met twee ezels. Hoewel de wei niet tot de woning behoorde, wou het koppel er graag de ezels verzorgen met de kinderen. Ik liet hen doen, en het verliep ook goed voor enkele weken. Maar op een dag kon ik zelf de wei niet meer op, blijkbaar hadden de huurders het slot veranderd. En toen hun honden uitbraken en een van de ezels aanvielen, mocht ik opdraaien voor de boete van de dierenbescherming. De wei stond immers op mijn naam.”

Volledig scherm De badkamer in het huis. © Marc Baert

Gestolen wagen

En daar stopt het niet bij. “De man was een aannemer met een bedrijf in Schaarbeek. In plaats van een container te huren voor het bouwafval van zijn werven, kwam hij het hier in de tuin dumpen. Het gazon lag er ooit heel mooi bij, nu ligt er overal plastic en puin. Ook de schors van de bomen is kapotgebeten door de honden. Voor de rest ligt er ook heel wat ander afval in de tuin. Pampers, lege bierflesjes, noem maar op. Een paar dagen geleden was ik de beek gaan vrijmaken die aan de tuin ligt. Daar lagen verschillende kledingstukken in, ik ben vrij zeker dat die van de vrouw waren. En in de tuin staan ook nog twee auto’s, waarvan er een heel waarschijnlijk gestolen is. Het is echt een wildernis.”

Maar ook binnen de woning richtten de bewoners een enorme ravage aan. “Alle stekkers waren uit de muur getrokken en de leidingen waren verstopt. De vloer lag vol pampers, kleren en ander afval. In de badkamer waren alle deurtjes afgebroken en de radiator uit de muur gehaald. Ook in de slaapkamer lag het vol met kledij en andere rommel. Het speelgoed van de kinderen slingerde overal rond. Ze kochten alles nieuw, en smeten wat ze niet meer nodig hadden in de tuin. In vijf jaar tijd is er nooit gekuist of ander onderhoud geweest. Ook de werknemers van de man verbleven in de woning. Op een dag ontdekte ik dat er acht mensen gedomicilieerd waren op het adres.”

Volledig scherm Een van de auto’s in de tuin. © Marc Baert

Dagvaarding

In mei kreeg Theo de huurders eindelijk uit de woning. “Dat is een heel gedoe geweest. Ik heb eerst geprobeerd om te praten met de man, maar dat leidde tot niets. Hij was zeer agressief. Nadien heb ik via het vredegerecht een oproep tot verzoening ondernomen, maar ook dat maakte geen verschil. Uiteindelijk heb ik ze moeten dagvaarden. Maar de achterstallige huur en andere kosten zal ik waarschijnlijk niet terugzien. We weten niet waar de man verblijft, en hij heeft een goede advocaat.”

Momenteel heeft Theo al twee containers met afval gevuld. “We zullen er waarschijnlijk nog een laten komen. Binnen is het grotendeels opgeruimd, enkele leidingen moeten wel nog ontstopt worden. De tuin zal iets langer nemen. Ondertussen zijn er al nieuwe huurders, een gezin uit Antwerpen met een moeder. Uit voorzorg heb ik wel een tijdelijk contract met hen afgesloten, je wilt zoiets natuurlijk geen twee keer meemaken. Maar ze begrijpen dat wel. Hun contract kan altijd verlengd worden achteraf.”

Volledig scherm Een van de containers afval die Theo verzamelde. © Marc Baert

