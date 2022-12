Home-invaders veroordeeld: “Hadden al eerder in dezelfde woning ingebroken”

Het was een buurtbewoner die in november 2021 de politie verwittigde omdat er in de omgeving van de Naamsepoort een gewelddadige inbraak bezig was. Toen een politiepatrouille ter plaatse kwam, trof ze een vastgebonden en bebloede bewoner aan. De agenten doorzochten de woning en konden in de kelder een eerste verdachte oppakken. Diens kompaan had het op een lopen gezet maar kon na een korte achtervolging ook ingerekend worden. Die laatste was in het bezit van een luxe-uurwerk, 2.200 euro, een gouden munt, een smartphone en autosleutels, terwijl de eerste inbreker autosleutels, een schroevendraaier en 405 euro bij had. In de gang van het appartement werd nog een lege brandkast gevonden en een vuurwapen, en in het appartement zelf een mes, een hakbijl en een tweede vuurwapen.