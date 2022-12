Hij verkoopt paarden aan Gates en Springsteen, maar nu heeft parket rijke paardenhandelaar in vizier: “Hij denkt dat hij overal mee weg komt”

Londerzeel Peter (51) organi­seert derde spinningna­mid­dag ter ere van zijn overleden broer: opbrengst gaat naar Kinderkan­ker­fonds

In Sportoase De Lijster in Londerzeel wordt nu zondag voor de derde keer de cyclingmarathon ‘Fietsen tegen kanker’ georganiseerd. Peter Lemaire (51) is de organisator en wil daarmee zijn in 2020 overleden broer Erwin eren. De opbrengst van het evenement gaat naar het Kinderkankerfonds.

12:01