Herinrichting Nieuwelaan start op 6 maart: “Dankzij de werken wordt het voor alle weggebruikers veiliger”

N-VA lanceert actieplan om wekelijkse markt leven in te blazen: “Wij willen dinsdag­markt van weleer terug”

De situatie van de Londerzeelse dinsdagmarkt is oppositiepartij N-VA een doorn in het oog. De partij signaleert niet enkel een teruglopend aantal marktkramers, maar ook dat de lokale handelaars lijden onder de lagere belangstelling. “De markt is nu een schim van zichzelf geworden. We mogen dit charmante gebeuren niet verloren laten gaan”, aldus gemeenteraadslid Gerda Verhulst. De N-VA wil bij de volgende gemeenteraad een actieplan lanceren om de markt meer leven in te blazen. Burgemeester Conny Moons (LWD) houdt de toestand in de gaten, maar: “We moeten ons niet laten leiden door angst en alles ineens veranderen.”