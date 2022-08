Hawaïaanse sferen in Meise: JH Knødde brengt mensen weer samen op zanderige dansvloer

Hawaïfuif wordt tiendaagse Honolulu zomerbar

Een tiendaagse zomerbar, dat is de vervanger van de Honolulubar en de Hawaïfuif die jaarlijks plaatsvinden aan het zwembad in Meise. Voor de gelegenheid verhuist organisator jeugdhuis Knødde naar de Heirbaan. Wie wil genieten van hapjes of drankjes dient een plekje voor zijn of haar bubbel te reserveren. Eerst even de beentjes strekken? Wandel- en fietsroutes zijn voorzien.

