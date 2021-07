Grootste bloem ter wereld staat weer in bloei in Plantentuin

Westrode Meise Yani (15) mag naar WK Karting in Italië

30 juni Kartwonder Yani Stevenheyndens is amper 15 jaar, maar heeft zich als een van de eerste drie kandidaten geplaatst voor het WK in oktober in Italië. Ondertussen scheurt hij met 135 kilometer per uur over het parcours. “Ik hoop ooit Formule 1-piloot te kunnen worden.”