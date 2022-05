Groep Baobab leert Meise kennen (en omgekeerd)

In het schooltje van Oppem stelt Baobab dit weekend zichzelf voor aan Meise. Achter de groep zit een heel verhaal, waarin Senegal centraal staat. “In 2014 en ik met mijn echtgenote voor de eerste maal naar Senegal gegaan. Daar hebben we op een dag in een schooltje beloofd iets te doen voor Senegal”, aldus Baobab-stichter Guy Verbeek. “Dat is begonnen met het bouwen van een schooltje. Nu steken we op jaarbasis zo’n 200.000 euro in projecten in Senegal. We hebben in heel Vlaanderen mensen die ons steunen en nu hebben we dankzij de samenwerking met GROS Meise dus een afdeling in de Noordrand. Regina is hier nu de voorzitster en met deze tweedaagse willen we ons tonen en bewijzen dat we capabel zijn om iets in elkaar te steken. Dit was de eerste keer in Meise maar niet de laatste keer (lacht).”