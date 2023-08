Twee gratis infoses­sies zetten anderstali­gen aan om Nederlands te leren

Na eerder succes in het begin van het jaar bieden het Agentschap Integratie en Inburgering en het Grimbergse gemeentebestuur eind augustus opnieuw twee gratis infosessies aan om anderstaligen te motiveren lessen Nederlands te volgen. Ook lokaal dienstencentrum Ter Borre en de bibliotheek stellen alles in het werk om Grimbergenaren met elkaar en met het Nederlands in contact te brengen, klinkt het bij de gemeente.