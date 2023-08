Lezersbijdrage Kleine Lo zorgt voor dubbel vierge­slacht in Humbeek

Heuglijk nieuws uit Humbeek, want daar mag een familie sinds eind april uitpakken met een dubbel viergeslacht. Op 27 april werd Lo De Temmerman geboren. “Heel de familie is in de wolken met die kleine meid. We zijn superfier op ons dubbel viergeslacht.”