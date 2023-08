Krotrock editie 26 op 12 augustus

Wat ooit begon als een barbecue onder vrienden is na bijna 30 jaar uitgegroeid tot een vaste afspraak op de festivalkalender. Elk jaar zakken ruim 1.000 muziekliefhebbers af naar de festivalweide achter de Ceciliazaal in Wolvertem. Op zaterdag 12 augustus is het zover: dan vindt de 26e editie plaats.