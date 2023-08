Dan toch asielcen­trum in voormalig woonzorg­cen­trum van Strom­beek-Be­ver: “We staan machteloos”

In Strombeek-Bever komt nu toch een asielcentrum, ondanks protestacties in het verleden. Dat besliste de federale overheid. Inmiddels werd er gestart met de aanwerving van het personeel. In het najaar zouden de eerste asielzoekers hun intrek nemen in het gebouw, tot groot ongenoegen van gemeente en buurtbewoners.