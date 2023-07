Groep van 74 krakers verlaat bedrijfs­pand na een maand: “Heel wat afval en beschadig­de deur”

De 74 krakers die sinds eind juni een leegstaand bedrijfspand in Strombeek-Bever bezetten, zijn vrijdag vrijwillig vertrokken. De vrederechter had hen tot zaterdag de tijd gegeven had. Een tussenkomst van de politie was niet nodig.