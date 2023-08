Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Meise vandaag

78 ploegen, slechts twee buien en leuke muziek: beachvol­ley­bal­tor­nooi Gurdilo groot succes

Het was even bang afwachten door de voorspelde regen, maar uiteindelijk kunnen de organisatoren van het Gurdilo beachvolleybaltornooi in Westrode tevreen terugblikken op de editie van afgelopen zaterdag. Met 78 ploegen was het tornooi zelfs helemaal volzet.