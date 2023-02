Gemeente vereenvoudigt het reglement op rioolaansluitingen

Omdat het bestaande reglement aanleiding gaf tot discussies en verschillende interpretaties, heeft de gemeenteraad beslist om het belastingreglement te vereenvoudigen. “Het is niet langer een belasting op riool- en hemelwateraansluitingen, maar enkel op rioolaansluitingen. Hemelwateraansluitingen worden niet langer aangerekend. Dit komt neer op een verlaging van de belasting want een aansluiting komt nu op 1.000 euro in plaats van 1.200 euro”, aldus schepen van openbare werken Tom Heyvaert (LB+).

Een tweede belangrijke wijziging is dat alle bestaande gebouwen, hernieuwbouwen en veranderingen niet belast worden voor 1 afvalwateraansluiting. Waar de gemeente gescheiden riolering aanlegt, hoeft de burger of het bedrijf zich dus geen zorgen meer te maken over de bestaande afvalwateraansluiting. Pas als er bijkomende aansluitingen komen of bestaande gewijzigd worden, zijn deze ook belastingplichtig.

Bij nieuwbouw moet de aansluiting wel betaald worden. De belasting bedraagt geïndexeerd 1.000 euro voor één aansluiting. Voor bedrijfsafval is dit bedrag 500 euro hoger. Wanneer meerdere woongelegenheden worden aangesloten met 1 aansluiting, stijgt het bedrag met 500 euro per bijkomende woongelegenheid of bedrijfsentiteit. Het reglement treedt in werking op 1 maart 2023 en kan je vanaf volgende week raadplegen via de gemeentelijke website.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.