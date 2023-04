Gemeente Meise organiseert gratis opleiding EHBO bij peuters en kleuters: “Een ongeluk zit in een klein hoekje”

Groen organi­seert gespreks­avond over toekomst van de landbouw.

Met het stikstofdossier stond de landbouw in Vlaanderen de afgelopen maanden in het brandpunt van de belangstelling. De Groen-afdeling in Grimbergen gaat op 19 april op zoek naar duurzame oplossingen tijdens een gespreksavond met als thema ‘Welke toekomst voor de Vlaamse landbouw?’.