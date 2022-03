Gemeente maakt 11 plekken klaar om vluchtelingen duurzaam op te vangen

meiseIn Meise strandden intussen al Oekraïense vluchtelingen. “De gemeente heeft zelf drie panden. Die houden we nu vrij en zetten we in orde om vluchtelingen op te vangen”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA).

“We hebben drie panden waar mensen in kunnen wonen. In het eerste appartement kunnen twee mensen opgevangen worden. Dat staat klaar en kan onmiddellijk betrokken worden. In de twee anderen kunnen nog eens vier en vijf personen logeren. Die plekken zijn over twee weken beschikbaar”, zegt de Meisese burgemeester. “We gaan niet voor sporthallen of kortstondige, maar meteen voor een duurzame oplossing.”

“Afgelopen weekend kwamen de eerste vluchtelingen op een bus aan. Daarvan bleven er enkelen in Meise.” Naast deze geregistreerde vluchtelingen, zijn er ook al gezinnen opgevangen bij privépersonen. Zij kwamen er terecht via familie of kennissen. De gemeente spoort aan dat ze zich zo snel mogelijk gaan registreren in Brussel.

“Het is moeilijk in te schatten hoe lang deze noodopvang zal duren. Het is de bedoeling mensen in eerste instantie op te vangen en nadien toe te leiden naar de reguliere huizenmarkt of andere opvanginitiatieven”, meldt schepen voor Sociaal Beleid Ann Van den Broeck.

De diensten van de gemeente zorgen ervoor dat de plekken klaar zijn voor gebruik. Vrijwilligersgroep #MeiseSchenkt zet zich mee in voor inzameling van spullen en ook voor het bemeubelen van de appartementen. “Al meer dan 100 mensen lieten ons weten wat ze kunnen missen en willen schenken. Wij lijsten het op en bekijken dan wat waar naartoe kan”; aldus Jorgen Noens. Via hun sociale media doen ze ook geregeld oproepen naar materialen. Zo onlangs nog specifiek naar kledij in maten 38, 40,42 bijvoorbeeld.

Onderwijs

“Voor de opvang van de kinderen in de scholen zal er met de verschillende directies worden bekeken wat de mogelijkheden zijn”, schepen van o.a. onderwijs Jorn Lathouwers.