Feest bij Pagadder. Zij blazen 15 kaarsjes uit

Kinderopvang Pagadder bestaat 15 jaar. Dat vieren ze met veel ouders, heel wat kinderen die intussen ook al een pak ouder zijn én hun huidige cliënteel. “We sluiten het jaar traditiegetrouw af met een reuzensnoeptaart. Die kon deze keer dus ook zeker niet ontbreken”, lachen de dames. Om na vijftien jaar uitbreiden voor een opfrissing te zorgen, lieten ze een nieuwe vloer aanrukken. Wanneer je door het lokaal wil lopen lijkt het er op dat je in een visbokaal moet stappen. Het mist zijn effect niet! In de tuin staat ook nog een nieuw speeltuig waar de kinderen al van konden genieten. Ze sluiten het schooljaar vandaag af maar staan ook in de zomervakantie paraat.

In 2007 startte de kinderopvang. “In juni vingen we een aantal kinderen uit de buurt op voor naschoolse opvang”, herinnert Lieve Hellinckx zich. “In juli startte we met vakantieopvang. Eerst met een capaciteit van slechts 14 kinderen. Door groot succes en lange wachtlijsten gingen we naar 28 kindjes per dag met twee vaste begeleiders en een verantwoordelijke. En ondertussen zijn we 15 jaar, 2 boomhutten, 3 trampolines, 5 go carts, 3 schommels, heel veel speelgoed en een nieuwe vloer verder”, vatten ze samen in een notendop. Lachende gezichtjes en tevreden ouders. Daar doen ze het voor. “Als kindjes niet meteen mee willen met de ouders, en verder willen spelen, is dat een teken dat ze hier graag komen en zijn wij ook blij.”