Eigenzinnige uil doet achterstevoren een dutje

“Ik ben zeer geïnteresseerd in de ornithologie en zoals vaak op mijn pad wandelde ik samen met mijn vrouw voorbij een boom waar sinds 1979 een nestkast voor hangt”, zegt Jos. “Ik blijf steeds even staan in de buurt van de nestkast maar dit had ik nog nooit eerder gezien.” Met zijn verrekijker kon Jos exact zien wat er zich voor zijn ogen afspeelde: het lichaam van een bosuil stak grotendeels uit de nestkast, achterstevoren. “Ik dacht eerst dat de uil, een beschermde vogelsoort overigens, op een of andere manier geklemd zat in de opening van de nestkast, maar dit leek me eerder onwaarschijnlijk. Toen ik onder de boom ging staan maakte ik wat lawaai om te zien hoe hij zou reageren, maar dit ontlokte op geen enkele manier enige reactie. Na 15 minuten ben ik vertrokken. Was de uil dood?”