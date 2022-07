Eerste gronden voor uitbreiding Neromhof zijn verworven: “Over een paar maanden volgt de eerste inrichting”

meise IN BEELD. Heel wat schattige taferelen tijdens babyfoto­shoot in Planten­tuin: “Zo’n mooi moment op een stralende dag”

Hoogdagen in de Plantentuin in Meise. Maar liefst 85 baby’tjes gaan op de foto op de bekende reuzenleliebladeren. “En dit is nog maar dag één”, zegt Manon Van Hoye van de Plantentuin. “De vijf dagen waren meteen uitverkocht. Om de bladeren niet te veel te belasten zijn het aantal plekjes en de dagen om te fotograferen verspreid. In het totaal zijn 420 plekjes gevuld.”

