Eerste dag babyfotoshoot is groot succes: “Zo’n mooi moment op een stralende dag”

Voor velen is het al het tweede kind dat ze vandaag laten fotograferen. De recente mama's en papa's geven met veel vertrouwen hun baby even af aan de tuinier die hen van de kant naar het blad draagt, en de fotograaf. Het is nog nét draaglijk wat de hitte betreft. Het plafond van de serre is gewit waardoor het serre-effect al iets verkleinde. “Het loopt tot op dit moment heel vlot, alles is goed getimed. Het is geen overrompeling en de ouders en grootouders genieten echt van dit moment. Bij velen zal de foto een plekje in de woonkamer krijgen”, lacht Van Hoye.