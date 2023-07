Drie verschillende inbraken leiden man tot in rechtbank

Tweede­hands­win­kel verhuist voor een jaar naar Guido Gezellel­aan

Deze zomer start de gemeente Kapelle-op-den-Bos met werken aan het Jan Van Doorslaerhuis op de Mechelseweg. De twee noodwoningen in het gebouw worden verbouwd en uitgebreid naar 4 eenheden. De tweedehandswinkel van het Sociaal Huis huist in hetzelfde gebouw en moet dus even sluiten. Voor de periode van de werkzaamheden vind je de winkel in de Guido Gezellelaan.