Dienst Burgerzaken opnieuw te vinden in Administratief Centrum

Basis­school ‘t Mierken breidt uit in Gemeente­huis­straat, klassen verlaten na zomer Parklaan

Vanaf september worden de klassen van de gemeentelijke basisschool ‘t Mierken in Beigem niet langer over drie locaties verspreid. De 350 leerlingen van ‘t Mierken zijn op dit moment verdeeld over de Parklaan, de Molenstraat en de Gemeentehuisstraat. De gemeente Grimbergen kocht twee percelen naast de vestiging in de Gemeentehuisstraat. De bedoeling is om daar de school te centraliseren. De verhuizing van de containerklassen van de Parklaan naar het aangekochte terrein is een eerste stap in die richting.