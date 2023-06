Derde fotozoektocht van Luc en Patrick stuurt je op ontdekking in en om Rossem

RESTOTIP. I Fratelli: pizza en pasta die volledig dagvers wordt bereid

Zin in pizza of pasta in Mollem? Dan kan je sinds kort terecht bij I Fratelli van broers Kevin (31) en Frank (26) Pjetri. Kevins vrouw staat er in voor de sauzen van de pastas terwijl de broers in Eduard, een schoonbroer, de geschikte pizzaiolo vonden. Ter plaatse eten is niet mogelijk, al is daar misschien wel een toekomst voor. “Vanaf september gaan we ook voor een uitgebreidere kaart”, klinkt het.