De Wauwer langer dicht dan voorzien

Merchtem “Cafépraat die als waarheid wordt verkocht”: bestuur ontzet over Pa­no-reportage ‘Bouwpromo­tor Baas’, die de banden tussen projectont­wik­ke­laars en politiek naging

De Pano-reportage van woensdagavond over bouwpromotoren en eventuele belangenvermenging veroorzaakt onrust in Merchtem. Voor inwoners onthulde de reportage geen grote geheimen, maar velen grijpen ze wel aan om hun ongenoegen over de ‘appartementisering’ te uiten. De LVB-schepenen zitten in de hoek waar klappen vallen. “Maar het gaat hier duidelijk over dossiers van vorige legislaturen”, zegt Lien Casier (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Wij voerden daar toen stevig oppositie tegen. Deze legislatuur werken we hard om komaf te maken met bepaalde zaken. Daar gaat LVB ook in mee, wat voor ons een voorwaarde was.”

8 september