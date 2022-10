Dagopvang Meise viert 5 jarig bestaan met heerlijke brunch en een vleugje muziek

grimbergen Lentel (36) brengt met haar zaak Ohmama menstrua­tie­boxen op de markt: “Vroeger werd zoiets gevierd, nu merkte ik schaamte bij mijn leerlingen”

Lentel De Hertog (36) uit Grimbergen is leerkracht, maar brengt met haar zaak Ohmama, die ze in bijberoep runt, de menstruatiebox uit. Lekkere thee, mandala's (een soort kleurplaat met spiritueel symbool uit de Aziatische cultuur) en nog veel meer om deze nieuwe fase in het leven van je tiener of puber te vergemakkelijken. “Ik merk dat er toch nog een groot taboe op dat onderwerp rust, tijd voor verandering!”

19 oktober