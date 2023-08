Creatieve cursussen ’t Verloren Uurke kunnen doorgaan op alternatieve campus na afkeuring gebouw

De Vlaamse Waterweg wil brug Hum­beek-Sas opnieuw in gebruik op 15 november

De Vlaamse Waterweg wil de beschadigde brug van Humbeek-Sas ten laatste op 15 november opnieuw geïnstalleerd hebben. De brug werd na een aanvaring in juni verwijderd. Sindsdien zijn de twee oevers van het kanaal in de Grimbergse deelgemeente enkel per overzetboot met elkaar verbonden. Gemotoriseerd verkeer moet steeds omrijden.