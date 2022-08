Buurtbewoners Slozen tasten in het duister

In Slozen, zowat het einde van Meise dicht bij de grens van Londerzeel, klinken noodkreten. Zowel wat de mobiliteit en dan fietsers bij uitstek, als de verlichting in de buurt betreft. “Dat niet alle straten een hele nacht moeten branden, kunnen we verstaan, maar helemaal geen verlichting is gewoon gevaarlijk”, zegt Elsie Buyens (60) die al 56 jaar op de Temsesteenweg in Slozen woont.