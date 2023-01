Politie neemt aanzienlijke hoeveelheid vuurwerk in beslag tijdens oudjaar, 13-jarige betrapt met vuurwerkbommen

In de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise was het verboden vuurwerk af te steken tijdens oudjaar. Maar toch kon de politie niet verhinderen dat er heel wat vuurwerk de lucht in ging.“We kregen heel wat meldingen over het hele grondgebied”, zegt commissaris Vogelaere van de politiezone K-L-M over het nieuwjaarsweekend. “Met alle mogelijk middelen hebben we geprobeerd om daar op te reageren.” Zo nam de politie een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag. Het ging onder meer om mortieren, één van de zwaarste soorten knalvuurwerk. Maar ook bommetjes en vuurpijlen werden gevonden.

In totaal stelde de politie een 5-tal pv’s op voor vuurwerk. Deze mensen zullen een GAS-boete krijgen. “Voor twee mensen konden we geen pv opstellen. Zo betrapten we een 13-jarige die een grote hoeveelheid bommetjes op zak had. Omdat hij minderjarig was, konden we hem geen pv geven.” Daarnaast hield de politie ook een Nederlander tegen die vuurwerk afschoot. Omdat hij niet woonachtig is in België, kon ook voor hem geen pv worden opgesteld.

Mes op zak

Ook werd er een persoon betrapt met een verboden wapen. “De man had een mes op zak, en verklaarde dat dat voor zelfverdediging was. We hebben het wapen vervolgens in beslag genomen", aldus de commissaris. Ook in een horecazaak werd iemand met een mes aangetroffen.

Hoewel er heel wat vuurwerk werd afgestoken, vielen er gelukkig geen gewonden volgens de politie. Maar buurtbewoners betreuren wel dat er zoveel vuurwerk werd afgestoken, terwijl gemeente en politie duidelijk hadden aangegeven dat het verboden was. “Het knalde de heel maand december door. Jaar na jaar wordt het erger. Heel frustrerend als je een getraumatiseerde hond hebt die zit te trillen bij elke knal”, klinkt het bij een vrouw uit de buurt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.