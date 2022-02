Aquafin graaft ‘slotgracht’ in erf van landbouwer Marcel (70): “Hoe raak ik nu nog met mijn machines op de akker?”

MeiseLandbouwer Marcel Heyvaert (70) slaakt een diepe zucht als hij naar de nieuwe gracht van Aquafin kijkt. Hij staat aan het afvoerkanaal voor overtollig water, exact 8 meter van zijn huis verwijderd. Met zijn tractor probeerde hij enkele weken geleden de werken tegen te houden en hij stapte naar de Raad van State, maar het verzet van Marcel haalde niets uit. Aquafin had de nodige vergunningen en de gracht over zijn erf is een feit. “De waarde van mijn eigendom is sterk gedaald.” Ook in zijn broodwinning wordt Marcel geraakt want nu is het een pak moeilijker om op zijn veld te geraken.

Marcel Heyvaert woont en werkt al veertig jaar op het landbouwbedrijf aan het einde van de Birrebeekstraat in Sint-Brixius-Rode. Dat er ooit een gracht vlak bij zijn huis gegraven zou worden, heeft hij nooit kunnen vermoeden. En al zeker niet dat het afvoerkanaal zijn loodsen zou scheiden van zijn velden. “Water is hier inderdaad een probleem. Dat zal ik niet ontkennen. Maar de strategie van Aquafin is niet de juiste. Nieuwe rioleringen leggen die het water snel moeten afvoeren en het debiet vervolgens niet blijken aan te kunnen, is geen oplossing. De bodem moet juist water kunnen vasthouden. Infiltratie is nodig voor akkers en grond in het algemeen. Sinds de Aquafin-werken wat verderop in de Hoekstraat stond het hier voor het eerst in veertig jaar blank. Onze kelder stond voor het eerst volledig onder water en een stuk van ons weiland ook.”

Marcel Heyvaert vocht tegen de gracht die zijn erf in twee splitst maar verloor elke procedure. Rechts staan de loodsen, links liggen de akkers.

Maar de gracht van enkele meters breed ligt er nu, net achter de tuinmuur op zo’n 8 meter van het huis. Voor de aanleg moest Marcel deels onteigend worden. “We lieten meteen een deurwaarder komen om te laten optekenen dat er geen scheuren zijn in ons huis. Wij vrezen dat die er door de gracht wel zullen komen. Er werd niets gestut”, zegt Marcel.

“Dit gaat wegzakken en uitspoelen”

Ook bij het gemeentebestuur kennen ze Marcel Heyvaert. Voormalig schepen Roel Anciaux (toen Samen Anders) volgde het dossier op tot aan de schepenwissel. “Rioleringswerken zijn daar nodig. Dat is een samenwerking tussen de gemeente en Aquafin. Wij vertrouwen op hun expertise en wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid voor de vergunningen. Die liepen zoals dat moest en meneer Heyvaert heeft inderdaad bezwaar ingediend.” Nico Vangestel van Aquafin bevestigt: “Meneer Heyvaert ging tot de Raad van State en werd telkens in zijn ongelijk gesteld. Het doel is daar om het water van alle velden te verzamelen en via de gracht naar de beek te leiden. Zo voorkomen we dat al dat water telkens via de straat wegloopt.”

Quote We kregen nog geen cent van de onteige­ning te zien. Maar de gracht ligt hier al, en enorm dicht tegen de tuinmuur Marcel Heyvaert

De onteigening is een feit, de vergunningen zijn afgeleverd en de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals de vergunning beschrijft. “We kregen echter nog geen cent van de onteigening te zien. Maar de gracht ligt hier al. Wel acht meter van ons huis, maar enorm dicht bij de muur. Die gaat toch gewoon wegzakken?”, zegt Heyvaert. Volgens Aquafin ligt de gracht op voldoende afstand van het huis en gaan ze uit van een normale fundering waardoor geen barsten zouden ontstaat. “In het geval dat er toch schade ontstaat, vergoedt onze verzekering dat”, aldus Vangestel.

Marcel Heyvaert bij de gracht.

“Volgens hen zou de gracht het panoramisch uitzicht niet verstoren maar ze ligt pal voor onze neus. Daarbij komt nog eens dat ze onze loods scheidt van het veld. Ik kan het amper nog bereiken met mijn machines. Via de straatkant is de draaicirkel onvoldoende. En dan is mijn grootste frustratie dat er betere oplossingen zijn voor het waterprobleem hier”, zegt Heyvaert. “Het water komt reeds van bovengelegen velden. Dat stroomt hier niet de gracht in maar volgt de straat en loopt zo de hele Birrebeekstraat in. Zelfs bij Eddy Merckx staan blokken om het water door de bocht te loodsen. Met wat verhogingen en geleiding tussen de velden zou het water eerder in de rondom gelegen grachten en beken terecht komen. Maar dat is te veel gevraagd bij de gemeente. Ik maak soms zelf heuveltjes om het water de - intussen zwaar versleten - gracht in te leiden. Wat gaat Aquafin nu doen? Al het water van al die velden naar hier laten komen om vervolgens in de nieuwe gracht te sturen. Die gracht komt op haar beurt terecht in een bestaande gracht die haar huidige capaciteit niet aankan. Gevolg? Er gaat nog meer water naar de Hoekstraat lopen en die staat bij hevige regenval al onder water.”

Infiltratie is belangrijk

Volgens Heyvaert zou een focus op infiltratie veel beter zijn. “Wanneer je op meerdere plekken een spaarbekken plaatst, dan krijgt het water onder de overloop de kans om weer in de bodem te trekken. Nu gaan we van het een uiterste naar het ander. Waterschaarste en dorre bodems tegenover een te grote hoeveelheid water dat niet geslikt kan worden door de rioleringen. Een varken heeft meer verstand dan die experten.”

