Anderstaligen leren Nederlands dankzij Natuurpunt Meise: “De natuur is de grootste klas”

DE OUDSTE BELGEN. Maria (103) woont nog alleen thuis: “Mijn man heeft een bak bier verdiend aan onze relatie. En dat terwijl ik zelf geen bier drink”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Vandaag houden we halt in de gezellige woonkamer van Maria Maerevoet (103) in Zemst. Trouwen deed ze in de oorlog, maar een jaar na dat huwelijksfeest woonde ze alweer bij haar ouders. “Mijn man? Die heb ik pas anderhalf jaar later teruggezien.”