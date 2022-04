Als kind wilde hij het strand niet op, maar nu eindigt Jentel (23) als 27ste in Marathon des Sables: “Ooit ga ik terug om het nóg beter te doen”

Een plek in de top 100: met die ambitie stond de 23-jarige Jentel van Rijn uit het Vlaams-Brabantse Wolvertem een dikke week geleden aan de start van de Marathon des Sables in de Marokkaanse woestijn. Zes dagen en 256 kilometer later finishte hij afgelopen zaterdag echter als 27ste in de zwaarste voettocht ter wereld. En dat op een totaal van 920 deelnemers. “Ik ben vanochtend (maandagmorgen, red.) voldaan op het vliegtuig gestapt”, blikt de Wolvertemnaar terug op zijn prachtprestatie. “Ik was de zesde jongste deelnemer en kon mijn ambities met deze 27ste plaats meer dan overtreffen. Daarnaast geniet ik ook nog elk moment van mijn deelname. Hoewel het onderweg af en toe afzien was om bij temperaturen tussen de 35 en de 45 graden te lopen, heb ik toch ten volle kunnen genieten van de Sahara.”