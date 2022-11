Al twee weken geen postbedeling door zieke postbodes: “Maar probleem zal snel opgelost zijn”

Luc Dussart is één van de inwoners van Meise die al bijna twee weken geen post meer in de brievenbus ontvingen. “De kranten worden wel nog geleverd, maar dat is dan ook het enige”, klinkt het. “Tijdschriften en brieven hebben we sinds maandag 14 november niet meer gehad. Verschillende buren hebben al een klacht ingediend bij bpost, want wat als facturen achterwege blijven en we aanmaningen krijgen? We hopen dan ook dat het probleem snel opgelost is.”