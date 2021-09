Aftredende schepenen geven veeg uit de pan op gemeenteraad: “Mocht je enig bestuurlijk inzicht hebben, dan had je dit nooit gedaan”

"Tijd voor een nieuwe wind"

15 oktober Gerda Van den Brande (N-VA) wordt de nieuwe burgemeester. Ze zal een bonte coalitie leiden bestaande uit N-VA, Samen Anders en PRO. Over de verdeling van de schepenambten wordt nog onderhandeld. “Het is tijd voor een nieuwe wind”, zegt Van den Brande over de beslissing om LB+, de fameuze 'Lijst van de Burgemeesters', opzij te schuiven. Of huidig burgemeester Jos Emmerechts nog in de oppositie gaat zetelen, is niet zeker.