Administratief Centrum krijgt duurzaam verwarmings- en koelingssysteem

Meise Input skaters bij vernieu­wing skatepark

Het skatepark in Wolvertem is een populaire plek onder de jeugd, maar is dringend aan vernieuwing toe. In 2023 wordt er een nieuw ontwerp uitgetekend en uitgewerkt. Voor de invulling van het skatepark zit een werkgroep samen, waarin de stem van de lokale skate-community erg belangrijk is. Het dak van de Sporthal in Meise wordt ook vernieuwd wegens slijtage.

24 januari